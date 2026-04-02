Директору бетонного завода вынесли приговор за хищение 2 тысяч тонн щебня Облсуд вынес решение по делу экс-главы "Самарской Луки" Александра Губернаторова Облсуд пересмотрел приговор об исчезновении 15 млн рублей в самарском вузе В Самарской области вынесли приговор лже-гадалке, совершившей "любовный приворот" на 600 тыс. рублей Суд: минздрав обязан организовать перевозку пациентки на гемодиализ

В Самарской области вынесли приговор лже-гадалке, совершившей "любовный приворот" на 600 тыс. рублей

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили лже-гадалку, которая пообещала женщине провести "любовный приворот" и выманила 600 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С 25 июля по 12 сентября ранее судимая за мошенничество жительница Самарской области, общаясь в мессенджере с женщиной, пообещала сделать расклад магических карт таро и провести ритуалы по любовному привороту. Лже-гадалка убедила потерпевшую передать ей деньги и выманила у клиентки 594 тыс. рублей.

Чапаевский городской суд признал "гадалку" виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорил к заключению в ИК общего режима на 3 года 6 месяцев.
 
"Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично. В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с С. взыскано 544000 рублей", - отмечается в сообщении.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

