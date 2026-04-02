В Самарской области вынесли приговор лже-гадалке, совершившей "любовный приворот" на 600 тыс. рублей

В Самарской области к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили лже-гадалку, которая пообещала женщине провести "любовный приворот" и выманила 600 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С 25 июля по 12 сентября ранее судимая за мошенничество жительница Самарской области, общаясь в мессенджере с женщиной, пообещала сделать расклад магических карт таро и провести ритуалы по любовному привороту. Лже-гадалка убедила потерпевшую передать ей деньги и выманила у клиентки 594 тыс. рублей.

Чапаевский городской суд признал "гадалку" виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорил к заключению в ИК общего режима на 3 года 6 месяцев.



"Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично. В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с С. взыскано 544000 рублей", - отмечается в сообщении.