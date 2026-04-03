"Ошибаются только те, кто ничего не делает": в Самаре лектор общества "Знание" обозначила семь шагов к личному успеху

На площадке Самарского государственного медицинского университета прошла мотивационная лекция Российского общества "Знание" для школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Встречу посвятили внутренним ресурсам человека, которые помогают достигать успеха независимо от внешних обстоятельств. Главная мысль: прежде чем менять мир, нужно разобраться в себе, понять свои истинные желания и возможности.

Лектор общества "Знание", кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и социальной педагогики Самарского государственного социально-педагогического университета, председатель Самарского регионального отделения Российского психологического общества Наталья Наумова выступила с темой "Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание". Она объяснила слушателям, что личный успех начинается не тогда, когда решены все внешние кризисы и противоречия, а в момент разрешения внутриличностного конфликта. Достичь этого можно, только поставив перед собой цели в соответствии со своими желаниями, возможностями и обязанностями.

Наталья Наумова предложила участникам конкретный алгоритм действий. Первый шаг - осознать, что человек хочет успеть сделать в этой жизни. Второй - составить список необходимых для этого дел. Третий - честно признаться себе, какие из этих задач реально достижимы. Четвертый - начать выполнять задуманное уже сегодня. Пятый - не бояться ошибок на пути к успеху, ведь ошибаются только те, кто ничего не делает. Шестой - сделать свой жизненный путь развивающим и интересным для себя и одновременно полезным для окружающих. Седьмой - начать свой путь к успеху прямо сейчас.

Лектор подчеркнула, что самомотивация и правильное целеполагание становятся для молодых специалистов ключевыми навыками в условиях быстро меняющегося мира. Особенно это важно для тех, кто выбирает карьеру в системе здравоохранения, где от личной ответственности и внутренней дисциплины зависят жизни людей.

Мероприятие стало частью просветительской программы Международного медицинского карьерного форума "Труд крут", организаторами которого выступили региональное отделение российских студенческих отрядов Самарской области при поддержке правительства Самарской области и Самарский государственный медицинский университет. В программе форума также прошли образовательные площадки, мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций в системе здравоохранения. Участники посетили институт инновационного развития СамГМУ и Клиники СамГМУ, а также аллею выдающихся врачей Самарской области и скульптурную композицию "Наследие и наставничество".