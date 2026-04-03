Грузовик с зерном перевернулся в Самарской области

В четверг, 2 апреля, в Кинельском районе грузовик Mercedes‑Benz с полуприцепом, перевозивший зерно, опрокинулся на дорогу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 58‑летний водитель, двигаясь из с. Богатое в направлении Кинеля, не справился с управлением. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.