В ближайшие часы в регионе ожидается гроза

В Самарской области в пятницу, 3 апреля, объявлен желтый уровень опасности.

В ближайшие два-четыре часа с сохранением в первой половине ночи 4 апреля местами в регионе ожидается гроза, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

- держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.