В Самарской области пройдет слет коллекционеров

В ближайшее воскресенье в ОДО состоится Самарский слет коллекционеров, сообщает "МК в Самаре".

Как рассказал изданию председатель Самарского общества коллекционеров Владислав Парфенов, такие слеты проводятся раз в полгода. Помимо коллекционеров самых разных направлений из нашего региона, слеты собирают немало гостей из Пензы, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и других соседних областей и республик.

Коллекционеры различного антиквариата и библиофилы, нумизматы и бонисты, филателисты и филокартисты собираются в Самаре на слет раз в полгода, и в воскресенье с 9:00 до 16:00 это будет уже седьмое подобное мероприятие. Вход на выставку свободный (0+).