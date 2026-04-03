Проект "Отец Героя. Самарская область" - на федеральном этапе премии "Серебряный Лучник"

1-2 апреля в Москве прошли открытые презентации ХХIХ Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Самарская губернская дума - единственное законодательное собрание в стране, которое вышло на федеральный этап этого престижного конкурса.
Премия "Серебряный Лучник" - наиболее авторитетная в сфере коммуникаций, она проводится уже в 29-й раз. В этом году на конкурс поступило более 8 тыс. заявок. В очном федеральном этапе в Москве свои проекты в 20 номинациях представили около 130 участников: федеральные министерства и ведомства, ведущие компании страны, банки, операторы сотовой связи.
В номинации "Продвижение государственных и общественных программ" свои проекты показали сразу три участника из нашего региона: Самарская губернская дума, ГТРК "Самара" и Новокуйбышевский НПЗ. Все они были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Высокую оценку экспертного жюри и профессионального сообщества получил проект "Отец Героя. Самарская область", реализованный Самарской губернской думой под руководством ее председателя, академика РАН Геннадия Котельникова, совместно с филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества", областной газетой "Волжская коммуна" и Самарским государственным институтом культуры.
Проект рассказывает о героизме сыновей и мужестве отцов, о преемственности поколений, о семьях, где главные ценности - любовь к Родине и служение Отечеству. В областном парламенте была развернута фотовыставка портретов отцов, чьи сыновья героически погибли в ходе специальной военной операции.
Геннадий Котельников подчеркнул: "Я очень рад, что наш проект получил высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне. Эта фотовыставка - не просто экспозиция. Это живые истории наших героев, самарских ребят, которые отдали за Родину самое дорогое - свои жизни. И их отцов, которые воспитали настоящих патриотов.
Иван Афанасьев закрыл своим вертолетом товарищей, ценой собственной жизни спасая боевых братьев. Лейтенант Ренат Манкишев подставил вертолет под ракету врага, чтобы спасти борт с двадцатью десантниками. Каждый из этих парней - пример настоящей воинской доблести, пример того, как надо любить свою землю и людей.
Сохранить память о них, об их подвиге - наша святая обязанность. Чтобы дети и внуки знали: герои не уходят, они живут в наших сердцах. Для нас, депутатов областного парламента, поддержка участников специальной военной операции и их семей - это наш долг, безусловный и неоспоримый приоритет".
