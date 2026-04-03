В Самаре на ферме альпак впервые родилась нубийская коза

На ферме альпак дяди Васи в ТК "Амбар" в Самаре произошло пополнение - здесь впервые родилась нубийская коза. Козленок по кличке Яночка появился на свет 14 января.

В первые недели малышку держали отдельно от других животных - так она быстрее привыкла к людям, обстановке и спокойно адаптировалась к жизни на ферме. Сейчас Яночка уже активно исследует территорию и с интересом идет на контакт.

Яночка - подвижная, любознательная и очень игривая. Она быстро реагирует на внимание, охотно подходит к посетителям и уже проявляет характер.

Мама новорожденной - Екатерина Андреевна, нубийская коза. Это порода с характерной внешностью: длинные висячие уши, короткая гладкая шерсть и выразительные глаза. Нубийские козы считаются одними из самых контактных - они быстро привыкают к людям, любят внимание и отличаются живым темпераментом. В среднем такие животные живут до 10-15 лет и вырастают до 70-90 сантиметров в холке.

Кроме того, на ферму в марте приехали еще шесть альпак - теперь их 12. Они легко идут на контакт с гостями. А еще здесь можно увидеть экзотических овец, барашков, кроликов и даже капибар.

Ферма расположена на территории торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе, 5).