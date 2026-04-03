Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела В Самаре 4 и 5 апреля будет частично перекрыта ул. Самарская Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом В Пестравском районе открыли проезд по низководному мосту На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

Общество

В Самаре на ферме альпак впервые родилась нубийская коза

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На ферме альпак дяди Васи в ТК "Амбар" в Самаре произошло пополнение - здесь впервые родилась нубийская коза. Козленок по кличке Яночка появился на свет 14 января.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

В первые недели малышку держали отдельно от других животных - так она быстрее привыкла к людям, обстановке и спокойно адаптировалась к жизни на ферме. Сейчас Яночка уже активно исследует территорию и с интересом идет на контакт.

Яночка - подвижная, любознательная и очень игривая. Она быстро реагирует на внимание, охотно подходит к посетителям и уже проявляет характер.

Мама новорожденной - Екатерина Андреевна, нубийская коза. Это порода с характерной внешностью: длинные висячие уши, короткая гладкая шерсть и выразительные глаза. Нубийские козы считаются одними из самых контактных - они быстро привыкают к людям, любят внимание и отличаются живым темпераментом. В среднем такие животные живут до 10-15 лет и вырастают до 70-90 сантиметров в холке.

Кроме того, на ферму в марте приехали еще шесть альпак - теперь их 12. Они легко идут на контакт с гостями. А еще здесь можно увидеть экзотических овец, барашков, кроликов и даже капибар.

Ферма расположена на территории торгового комплекса "Амбар", которым управляет холдинг "Глобал Вижн" (Южное шоссе, 5). Посещение можно совместить с шопингом и провести время в окружении животных.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

