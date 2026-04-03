На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

На Московском шоссе в Самаре с 9 апреля прекратит работу наземный пешеходный переход у 10‑го квартала поселка Мехзавод. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Этот переход выполнял роль дублера для расположенного рядом надземного перехода и теперь будет закрыт.

Надземный переход, построенный в 2023 г. по многочисленным обращениям жителей, остается в работе. Он служит приоритетным и наиболее безопасным способом пересечения магистрали, удобен для детей и маломобильных граждан. Переход оборудован лифтами и видеонаблюдением.

После капремонта зимой 2026 г., проведенного из‑за актов вандализма, здесь усилили меры безопасности.