В Кошкинском районе "несуны" похитили с завода 5,5 тонны сливочного масла

В Кошкинском районе будут судить шестерых работников молочного предприятия по обвинению в крупном хищении продукции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в период с января 2023 г. по март 2024 г. обвиняемые систематически похищали сливочное масло. Злоумышленники маскировали его под производственный мусор, вывозили к мусорным бакам на территории предприятия, а затем в нерабочие дни забирали и перебрасывали через ограждение.

Организатор группы сбывал украденное местному населению, а вырученные средства распределялись между сообщниками. Недостачу злоумышленники объясняли технологическими потерями.

Общий объем похищенного составил более 5,5 т сливочного масла, а ущерб предприятию превысил 2,8 млн рублей.

По данным Волга Ньюс, кражи совершались на Кошкинском маслосырзаводе, принадлежащем ООО "Молочные продукты Русагро".