Сбер и ВТБ запустили промышленный обмен данными по Открытым API

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер и ВТБ первыми на рынке запустили в промышленную эксплуатацию обмен данными по стандартам Открытых API для корпоративных клиентов.

Реализованный в Сбере сервис "Мультибанк" позволяет корпоративным клиентам работать со счетами, открытыми в разных банках, в едином цифровом интерфейсе Сбера — больше не нужно переключаться между системами. Решение соответствует всем требованиям надёжности и безопасности. Аналогичный функционал доступен крупному бизнесу в веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания ВТБ.

Первые клиенты уже использует сервис в пилотном режиме. Они могут добавлять счёта, открытые в сторонних банках, получать по ним выписки, просматривать, экспортировать и печатать данные в едином окне.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Вместе с банками-партнёрами мы участвуем в пилоте законодательной инициативы открытого банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это станет человекоцентричным шагом по отношению к компаниям, имеющим расчётные счёта в разных банках. Вместе с ВТБ мы ещё в прошлом году успешно протестировали мультибанкинг и сейчас внедряем эту технологию в промышленную эксплуатацию. Наш сервис "Мультибанк" кардинально повышает удобство работы со счетами клиентов в разных банках — это безопасно и надёжно".

Виталий Сергейчук, заместитель президента — председателя правления ВТБ:

"Запуск промышленного обмена данными является важным этапом в формировании современной цифровой инфраструктуры для корпоративных клиентов. Наша задача — предоставить бизнесу удобную и надёжную цифровую платформу, которая станет единой точкой доступа к банковским продуктам и сервисам. Мы последовательно развиваем экосистему открытого банкинга, обеспечивая клиентам безопасный и непрерывный доступ к финансовым данным 24/7".

Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех:

"Развитие и применение технологии открытых API — одна из самых востребованных инициатив, реализуемых Ассоциацией ФинТех. Это не удивительно, ведь благодаря выстраиванию безопасного обмена информацией с помощью открытых программных интерфейсов участники рынка могут создавать удобные и максимально инновационные сервисы для своих клиентов. Уверен, что запуск сервиса "Мультибанкинг" для корпоративных клиентов крупнейшими банками — ВТБ и Сбером — стал важным этапом внедрения открытых API в России".

Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы) предполагает использование современных стандартов интеграции и защищённого обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого привычного интерфейса.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

