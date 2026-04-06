Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса

Сбер выступит ГигаПартнером Недели космоса, которая стартует в России 6 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина - первого в истории полета человека в космос. В течение недели Сбер представит свои решения, позволяющие популяризировать тему космоса и сделать ее ближе и понятнее для всех.

9 апреля Сбер примет участие в Российском космическом форуме и проведет собственную сессию "ИИ как трамплин в освоении космоса". Модератором выступит вице-президент Сбера, директор управления исследований и инноваций Альберт Ефимов.

Участие в проведении Недели космоса - еще один логичный шаг в свете той роли, которую Сбер играет в научной сфере. Компания ведет флагманские разработки в ключевых областях современной науки - в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. На основе их идей создаются технологии, которые уже сейчас задействованы в космической сфере. В ноябре 2025 года на Международную космическую станцию была направлена полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Это стало первым случаем в мировой практике, когда большая языковая модель начала использоваться как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов.

В рамках Недели космоса партнеры Сбера также подготовили для пользователей экосистемы банка специальные предложения, посвященные космической тематике. Их цель - в увлекательной форме привлечь внимание к теме космоса и приблизить ее к повседневной жизни. Так, партнерский сервис онлайн-доставки "Самокат" подготовил к Неделе космоса лимитированную линейку товаров собственной марки, а также в приложении сервиса появились тематические подборки и геймификация. В музыкальном сервисе "Звук" появится специальный раздел с тематическими плейлистами, подкастами и аудиокнигами о космосе. Онлайн-кинотеатр Okko предложит подборку фильмов о космосе. А онлайн-школа Фоксфорд совместно с Роскосмосом объявляет о запуске бесплатного образовательного онлайн-курса "Космос: инструкция по применению". Его программа охватывает ключевые темы, связанные с освоением внеземных пространств, исследованиями, технологиями и будущими научными профессиями, и будет интересна как школьникам с самых младших возрастов, так и их родителям.