Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства "умного дома" и домашних питомцев Спортсмены "Тольяттиазота" взяли бронзу на первенстве Самарской области Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса ВТБ: треть россиян в ближайшие 3–5 лет будет копить на депозитах Поля рядом с Южным городом застроят жильем: подробности концепции

Команда "Тольяттиазота" по настольному теннису стала бронзовым призером юбилейного XX открытого первенства Самарской области SAMARA TABLE TENNIS CUP 2026. Соревнования в Самаре объединили девять сборных крупнейших компаний и предприятий региона.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Турнир проходил на площадке центра настольного тенниса "Первая ракетка" по регламенту, который включал групповой этап и решающие матчи — Золотой и Серебряный финалы. Команды боролись за победу в смешанном формате — двое мужчин и одна женщина. Каждая сборная провела три одиночные и две парные встречи.

По итогам напряженных матчей теннисисты "Тольяттиазота" уверенно прошли квалификацию и завоевали третье место в Золотом финале, подтвердив статус одного из сильнейших корпоративных коллективов Самарской области. Медали предприятию принесли инженер по авторскому надзору отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и ведущий инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова.

Призерами SAMARA TABLE TENNIS CUP сборная ТОАЗа становится не впервые: в 2025 году этим же составом сотрудники компании также завоевали бронзу.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ": "Поддержка корпоративного спорта — одно из ключевых направлений социальной политики "Тольяттиазота". Мы целенаправленно создаем условия для того, чтобы сотрудники могли заниматься спортом, реализовывать свой потенциал и достойно представлять компанию не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Так, совсем недавно один из участников турнира в Самаре — Артур Шпотя — стал бронзовым призером в высшем дивизионе Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. Выступления нашей команды в SAMARA TABLE TENNIS CUP — еще одно подтверждение, что системная работа по развитию этого направления в компании приносит реальные результаты, что особенно символично в Международный день спорта. Гордимся нашими коллегами и желаем им новых побед!" 

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

