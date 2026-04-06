Спортсмены "Тольяттиазота" взяли бронзу на первенстве Самарской области

Команда "Тольяттиазота" по настольному теннису стала бронзовым призером юбилейного XX открытого первенства Самарской области SAMARA TABLE TENNIS CUP 2026. Соревнования в Самаре объединили девять сборных крупнейших компаний и предприятий региона.
Турнир проходил на площадке центра настольного тенниса "Первая ракетка" по регламенту, который включал групповой этап и решающие матчи — Золотой и Серебряный финалы. Команды боролись за победу в смешанном формате — двое мужчин и одна женщина. Каждая сборная провела три одиночные и две парные встречи.
По итогам напряженных матчей теннисисты "Тольяттиазота" уверенно прошли квалификацию и завоевали третье место в Золотом финале, подтвердив статус одного из сильнейших корпоративных коллективов Самарской области. Медали предприятию принесли инженер по авторскому надзору отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и ведущий инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова.
Призерами SAMARA TABLE TENNIS CUP сборная ТОАЗа становится не впервые: в 2025 году этим же составом сотрудники компании также завоевали бронзу.
Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ": "Поддержка корпоративного спорта — одно из ключевых направлений социальной политики "Тольяттиазота". Мы целенаправленно создаем условия для того, чтобы сотрудники могли заниматься спортом, реализовывать свой потенциал и достойно представлять компанию не только на региональном, но и на всероссийском уровне. Так, совсем недавно один из участников турнира в Самаре — Артур Шпотя — стал бронзовым призером в высшем дивизионе Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. Выступления нашей команды в SAMARA TABLE TENNIS CUP — еще одно подтверждение, что системная работа по развитию этого направления в компании приносит реальные результаты, что особенно символично в Международный день спорта. Гордимся нашими коллегами и желаем им новых побед!"
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
