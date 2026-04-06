Спортсмены "Тольяттиазота" взяли бронзу на первенстве Самарской области

Команда "Тольяттиазота" по настольному теннису стала бронзовым призером юбилейного XX открытого первенства Самарской области SAMARA TABLE TENNIS CUP 2026. Соревнования в Самаре объединили девять сборных крупнейших компаний и предприятий региона.

Турнир проходил на площадке центра настольного тенниса "Первая ракетка" по регламенту, который включал групповой этап и решающие матчи — Золотой и Серебряный финалы. Команды боролись за победу в смешанном формате — двое мужчин и одна женщина. Каждая сборная провела три одиночные и две парные встречи.

По итогам напряженных матчей теннисисты "Тольяттиазота" уверенно прошли квалификацию и завоевали третье место в Золотом финале, подтвердив статус одного из сильнейших корпоративных коллективов Самарской области. Медали предприятию принесли инженер по авторскому надзору отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и ведущий инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова.

Призерами SAMARA TABLE TENNIS CUP сборная ТОАЗа становится не впервые: в 2025 году этим же составом сотрудники компании также завоевали бронзу.