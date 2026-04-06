Сельскую жительницу будут судить за убийство знакомой во время застолья

В отношении 40‑летней жительницы Самарской области вынесено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в с. Озерки в декабре 2025 г. между обвиняемой и ее 44‑летней знакомой во время распития спиртных напитков возник конфликт и драка. Сначала обвиняемая била свою 44-летнюю знакомую по ногам, а затем схватила кухонный нож и ударила жертву в грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

Дело передано в Исаклинский районный суд.