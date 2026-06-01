Самару накрыл первый летний ливень

В понедельник, 1 июня, Самару накрыл первый летний дождь с громом и молниями. Ливневки на городских улицах не справились с потоком воды, из-за чего некоторые районы города в буквальном смысле затопило.

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал несколько кадров из разных районов города. Так, под водой оказалась часть дорожного полотна на Московском шоссе в районе перекрестка с ул. Алма-Атинской в Кировском районе. В центре Самары, судя по снимкам из соцсетей, дела обстоят не лучше: в Ленинском районе автомобили перемещаются по бампер в воде.

В Советском районе, сообщают горожане, также затопило часть улиц, а в ТК "Гудок", расположенном в Железнодорожном районе, дождь залил часть торговых залов — не выдержала крыша.