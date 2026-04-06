Иван Носков: "В целом проШАГАли удачно — каждый проект важен и для ребят, и для города"

В Самаре определили инициативы-победители проекта ШАГИ. За месяц 9 команд самарских школьников представили по два проекта в каждом районе — событийный проект и проект благоустройства пришкольной территории. Все проекты, созданные ребятами, оказались уникальными и достойными внимания, но, по условиям конкурса, теперь необходимо выбрать 9 проектов из 18, и именно они будут реализованы в ближайшее время. О победителях рассказал в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Победителями стали следующие проекты: "Открытый школьный музей" (Самарский район), "Вдох" — пространство возможностей с амфитеатром во внутреннем дворе школы (Ленинский район), "Точка притяжения" — пространство у школы с творческими и спортивными активностями (Железнодорожный район), "Самара. Космос. Первые" — интерактивное пространство для всех жителей города (Октябрьский район), "Путь дронов" — тренировочная площадка для БПЛА (Промышленный район), сквер "Мирный атом" — монумент в центральной части лицея "Престиж" в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (Советский район), "Поле возможностей" — модернизация школьного стадиона в многофункциональный спортивный комплекс (Кировский район), "Движуха" — открытая воркаут-площадка (Куйбышевский район) и экопарк "Школьный сквер" — многофункциональное пространство на пришкольной территории (Красноглинский район).

"Каждый проект важен для ребят и города, и каждый по-своему симпатичен. В особенности те пространства, которые не замыкаются только на школе и внеклассной деятельности. Например, "Самара. Космос. Первые" со временем может перерасти в районный или даже городской фестиваль. Монумент "Мирный атом" — это площадка для лекций, экскурсионных программ по прошлому и будущему мирного атома. А площадка для тренировки управления БПЛА, проект которой разработали школьники, со временем может появиться на каждой школьной территории.

В целом, проШАГАли удачно, первый блин не получился комом. Все проекты-победили получат поддержку из городского бюджета и будут воплощены в жизнь уже в ближайшие 2–3 месяца. Если кто-то из предпринимательского сообщества захочет поддержать те проекты, которые не победили в онлайн голосовании — поддержите, они все достойны внимания", — пишет Иван Носков.