Иван Носков: "В целом проШАГАли удачно — каждый проект важен и для ребят, и для города"

В Самаре определили инициативы-победители проекта ШАГИ. За месяц 9 команд самарских школьников представили по два проекта в каждом районе — событийный проект и проект благоустройства пришкольной территории. Все проекты, созданные ребятами, оказались уникальными и достойными внимания, но, по условиям конкурса, теперь необходимо выбрать 9 проектов из 18, и именно они будут реализованы в ближайшее время. О победителях рассказал в своём канале МАХ глава города Иван Носков.
Победителями стали следующие проекты: "Открытый школьный музей" (Самарский район), "Вдох" — пространство возможностей с амфитеатром во внутреннем дворе школы (Ленинский район), "Точка притяжения" — пространство у школы с творческими и спортивными активностями (Железнодорожный район), "Самара. Космос. Первые" — интерактивное пространство для всех жителей города (Октябрьский район), "Путь дронов" — тренировочная площадка для БПЛА (Промышленный район), сквер "Мирный атом" — монумент в центральной части лицея "Престиж" в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (Советский район), "Поле возможностей" — модернизация школьного стадиона в многофункциональный спортивный комплекс (Кировский район), "Движуха" — открытая воркаут-площадка (Куйбышевский район) и экопарк "Школьный сквер" — многофункциональное пространство на пришкольной территории (Красноглинский район).
"Каждый проект важен для ребят и города, и каждый по-своему симпатичен. В особенности те пространства, которые не замыкаются только на школе и внеклассной деятельности. Например, "Самара. Космос. Первые" со временем может перерасти в районный или даже городской фестиваль. Монумент "Мирный атом" — это площадка для лекций, экскурсионных программ по прошлому и будущему мирного атома. А площадка для тренировки управления БПЛА, проект которой разработали школьники, со временем может появиться на каждой школьной территории.
В целом, проШАГАли удачно, первый блин не получился комом. Все проекты-победили получат поддержку из городского бюджета и будут воплощены в жизнь уже в ближайшие 2–3 месяца. Если кто-то из предпринимательского сообщества захочет поддержать те проекты, которые не победили в онлайн голосовании — поддержите, они все достойны внимания", — пишет Иван Носков.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет