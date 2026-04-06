16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "В целом проШАГАли удачно — каждый проект важен и для ребят, и для города"

Общество

Иван Носков: "В целом проШАГАли удачно — каждый проект важен и для ребят, и для города"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре определили инициативы-победители проекта ШАГИ. За месяц 9 команд самарских школьников представили по два проекта в каждом районе — событийный проект и проект благоустройства пришкольной территории. Все проекты, созданные ребятами, оказались уникальными и достойными внимания, но, по условиям конкурса, теперь необходимо выбрать 9 проектов из 18, и именно они будут реализованы в ближайшее время. О победителях рассказал в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Победителями стали следующие проекты: "Открытый школьный музей" (Самарский район), "Вдох" — пространство возможностей с амфитеатром во внутреннем дворе школы (Ленинский район), "Точка притяжения" — пространство у школы с творческими и спортивными активностями (Железнодорожный район), "Самара. Космос. Первые" — интерактивное пространство для всех жителей города (Октябрьский район), "Путь дронов" — тренировочная площадка для БПЛА (Промышленный район), сквер "Мирный атом" — монумент в центральной части лицея "Престиж" в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (Советский район), "Поле возможностей" — модернизация школьного стадиона в многофункциональный спортивный комплекс (Кировский район), "Движуха" — открытая воркаут-площадка (Куйбышевский район) и экопарк "Школьный сквер" — многофункциональное пространство на пришкольной территории (Красноглинский район).

"Каждый проект важен для ребят и города, и каждый по-своему симпатичен. В особенности те пространства, которые не замыкаются только на школе и внеклассной деятельности. Например, "Самара. Космос. Первые" со временем может перерасти в районный или даже городской фестиваль. Монумент "Мирный атом" — это площадка для лекций, экскурсионных программ по прошлому и будущему мирного атома. А площадка для тренировки управления БПЛА, проект которой разработали школьники, со временем может появиться на каждой школьной территории. 

В целом, проШАГАли удачно, первый блин не получился комом. Все проекты-победили получат поддержку из городского бюджета и будут воплощены в жизнь уже в ближайшие 2–3 месяца. Если кто-то из предпринимательского сообщества захочет поддержать те проекты, которые не победили в онлайн голосовании — поддержите, они все достойны внимания", — пишет Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3