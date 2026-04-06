Адвокат из Самарской области обвиняется в хищении более 3,5 млн рублей через лже-инвалидность

Житель Кинельского района обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, 49-летний адвокат обманом получил статус инвалида по фиктивным медицинским документам и в период с сентября 2018 г. по март 2024 г. получал пенсию и пособия. Общий ущерб бюджету составил более 3,5 млн рублей.

Дело направлено в Октябрьский районный суд Самары.

На принадлежащие обвиняемому нежилое здание и два земельных участка наложен арест.

Дела в отношении других участников преступления выделены в отдельное производство.