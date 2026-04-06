В Самарской области мужчина тайно оформил микрозайм на сводного брата и попал под статью

В Самаре в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее не судимого 25-летнего самарца в мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2025 г. в полицию за помощью обратился представитель финансовой организации и сообщил о незаконном оформлении кредита на 60 тысяч рублей. Сотрудники органов внутренних дел изучили документацию, предоставленную банком, установили местонахождение указанного в заявке заемщика и провели с ним беседу. Выяснилось, что 19-летний тольяттинец, на которого был оформлен микрозайм, не подписывал никаких документов о предоставлении кредита. Молодой человек сообщил, что к этому может быть причастен его сводный брат.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Тот пояснил, что оформил кредит с помощью копии документов своего родственника. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы семьи, он предпочел прекратить с ним общение. Полученными деньгами самарец оплатил проживание в городских гостиницах, покупку продуктов, а также ставки на онлайн-платформах.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В ходе предварительного расследования фигурант возместил причиненный кредитной организации ущерб в полном объеме.