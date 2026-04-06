В Большеглушицком районе "Гранта" слетела в кювет и перевернулась, пострадало 5 человек

В воскресенье, 5 апреля, в 22:45 на 21 км а/д "Самара — Большая Глушица — Большая Черниговка — Пестравка" в кювет с трассы слетела "Гранта", в которой находилось 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 70-летний мужчина за рулем Lada Granta, нарушив требования к перевозке детей, двигался со стороны села Пестравка в направлении села Большая Глушица. В пути он съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Пострадали пассажиры — 11-летний мальчик и четыре женщины в возрасте 37, 38, 43, 65 лет. После обследования врачи рекомендовали им амбулаторное лечение.