В Большеглушицком районе "Гранта" слетела в кювет и перевернулась, пострадало 5 человек

В воскресенье, 5 апреля, в 22:45 на 21 км а/д "Самара — Большая Глушица — Большая Черниговка — Пестравка" в кювет с трассы слетела "Гранта", в которой находилось 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 70-летний мужчина за рулем Lada Granta, нарушив требования к перевозке детей, двигался со стороны села Пестравка в направлении села Большая Глушица. В пути он съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
Пострадали пассажиры — 11-летний мальчик и четыре женщины в возрасте 37, 38, 43, 65 лет. После обследования врачи рекомендовали им амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!