Житель Новокуйбышевска поверил лже-налоговикам и перечислил 800 тыс. рублей

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 25-летнему жителю Новокуйбышевска за несколько дней поступило около десятка телефонных звонков от неизвестных. Сотрудник "налоговой службы" рассказал, что его учетная запись на "Госуслугах" якобы взломана, посторонние лица вошли в аккаунт и пытаются оформить кредит.

Последующие звонки стали поступать от якобы работника банковского учреждения. Молодому человеку предложили пресечь хищение "на корню" и перевести имеющиеся деньги на "безопасные счета". Мужчина поверил звонившим и следуя их инструкции перевел свои сбережения — порядка 800 000 рублей по указанным реквизитам.

Вскоре звонившие перестали выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников. В полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются реквизиты счетов, на которые осуществлялся перевод денежных средств.