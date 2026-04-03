В Самаре суд расторг кредитный договор на полмиллиона, который мошенники оформили на инвалида через онлайн‑приложение банка

Житель Самары, имеющий инвалидность, стал жертвой мошенников. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура Железнодорожного района Самары добилась в суде расторжения кредитного договора, заключенного с инвалидом под влиянием мошеннических действий. Злоумышленники обманом заставили мужчину предоставить доступ к онлайн‑приложению банка и оформили на его имя кредит на 510 тыс. рублей. Все полученные по кредиту средства были похищены.

Суд признал договор недействительным.

Возбуждено уголовное дело против злоумышленников.