В Тольятти в ДТП пострадали женщина и маленький ребенок

В Тольятти в четверг, 2 апреля, на регулируемом перекрестке произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

39‑летний водитель Jetour Dashing при повороте налево на перекрестке Автозаводского шоссе и ул. Кирова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Changan CS35 под управлением 32‑летней женщины.

В результате аварии пострадала четырехлетняя девочка из Changan. Очевидцы происшествия доставили ребенка в больницу. По заключению врачей ей показано амбулаторное лечение, а водитель Changan госпитализирована.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.