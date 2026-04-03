Сызранку уличили в ложном доносе на соседей, возбуждено дело

В Сызрани 67-летнюю местную жительницу уличили в ложном доносе на соседей, о хищении денег с ее банковской карты, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ноябре прошлого года пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже с ее карты 32 тыс. рублей. Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету заявительницы и другие банковские документы, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В ходе анализа оперативники обнаружили расхождения в показаниях обратившейся в полицию женщины.
При повторном опросе "потерпевшая" призналась полицейским, мол, вспомнила, как, находясь в алкогольном опьянении, попросила своих соседей в течение месяца приобретать для нее продукты питания и алкоголь. Для оплаты заказов она оставила им свою банковскую карту.
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении местной жительницы возбуждены уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания потерпевшего в ходе досудебного производства).
В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
