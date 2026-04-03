В Хворостянском районе в кювет съехал рейсовый автобус с 12 пассажирами

В пятницу, 3 апреля, рейсовый автобус "Газель Некст" маршрута Масленникова - Хворостянка съехал в кювет в районе села Дубровка. По факту ДТП прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, 56‑летний водитель, предположительно, из‑за сильного тумана не справился с управлением, нарушил правило расположения транспортного средства и съехал в кювет.
Сообщается, что в момент происшествия в общественном транспорте находились 12 человек, включая водителя. Повреждения получила 72-летняя пассажирка, ее направили в больницу на осмотр.
По данному факту прокуратура Хворостянского района Самарской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также о предоставлении услуг по перевозке граждан.
По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, надзорным ведомством поставлено на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!