В Хворостянском районе в кювет съехал рейсовый автобус с 12 пассажирами

ХВОРОСТЯНКА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 3 апреля, рейсовый автобус "Газель Некст" маршрута Масленникова - Хворостянка съехал в кювет в районе села Дубровка. По факту ДТП прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Самарской области

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, 56‑летний водитель, предположительно, из‑за сильного тумана не справился с управлением, нарушил правило расположения транспортного средства и съехал в кювет.

Сообщается, что в момент происшествия в общественном транспорте находились 12 человек, включая водителя. Повреждения получила 72-летняя пассажирка, ее направили в больницу на осмотр. 

По данному факту прокуратура Хворостянского района Самарской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также о предоставлении услуг по перевозке граждан.

По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорным ведомством поставлено на контроль установление причин и обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

