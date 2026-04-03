В Волжском районе иномарка столкнулась с отбойником, есть пострадавший Несовершеннолетний мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Тольятти В Сызранском районе на ходу загорелась фура с мебелью В Тольятти Lada Priora врезалась в столб, пострадали трое В Кировском районе Самары иномарка сбила подростка

ДТП Происшествия

В Кошкинском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими

КОШКИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 3 апреля, в 7:52 на 4 км трассы "Борма-Кошки-Орловка" произошла автоавария, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На месте лоб в лоб столкнулись две легковушки. 38‑летний водитель автомобиля Datsun on‑DO двигаясь со стороны с. Орловка в направлении с. Кошки в условиях недостаточной видимости из-за густого тумана, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina под управлением 25‑летнего водителя.

В ДТП пострадали оба водителя автомобилей, а также 24‑летняя пассажирка "Калины".  Их госпитализировали в Кошкинскую ЦРБ.

"На месте работали пожарные спасатели ПСЧ 88 ПСО 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: деблокирование пострадавших, отключение АКБ, сбор информации", - отмечается в сообщении. 

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

