В Кошкинском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими

В пятницу, 3 апреля, в 7:52 на 4 км трассы "Борма-Кошки-Орловка" произошла автоавария, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

На месте лоб в лоб столкнулись две легковушки. 38‑летний водитель автомобиля Datsun on‑DO двигаясь со стороны с. Орловка в направлении с. Кошки в условиях недостаточной видимости из-за густого тумана, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina под управлением 25‑летнего водителя.

В ДТП пострадали оба водителя автомобилей, а также 24‑летняя пассажирка "Калины". Их госпитализировали в Кошкинскую ЦРБ.

"На месте работали пожарные спасатели ПСЧ 88 ПСО 49 противопожарной службы Самарской области, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Проведен ряд аварийно-спасательных работ: деблокирование пострадавших, отключение АКБ, сбор информации", - отмечается в сообщении.