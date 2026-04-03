Самарец поверил "сотруднику "Госуслуг" и лишился 2 млн рублей

В Самаре 68-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине на протяжении нескольких дней поступило более десятка сообщений о том, что его данными воспользовались мошенники. Его убедила переписка с неизвестным, который представился сотрудником портала "Госуслуги" и пояснил, что аферисты пытаются вывести деньги со счетов самарца.

Местный житель, следуя схеме неизвестного, перевел свои сбережения на так называемый "безопасный счет" - якобы для защиты накоплений. Таким образом самарец лишился 2 млн рублей. Спустя время пожилой человек понял, что стал жертвой классической схемы аферистов. Он обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.