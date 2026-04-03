Директору бетонного завода вынесли приговор за хищение 2 тысяч тонн щебня В Кошкинском районе "несуны" похитили с завода 5,5 тонны сливочного масла В Самаре суд рассмотрит дело о взятках за выдачу водительских прав иностранцам В Самаре суд расторг кредитный договор на полмиллиона, который мошенники оформили на инвалида через онлайн‑приложение банка Мужчина предстанет перед судом за поджог трансформаторов в Самарской области

Тольяттинец, срывавший на улице с женщин золотые украшения, предстанет перед судом

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 47-летнего тольяттинца. Он обвиняется в трех преступлениях по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества" и в двух преступлениях по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Утром 16 августа мужчина, находясь около кафе "Мираж" на ул. Мира, 88а в Тольятти, сорвал с шеи женщины, наклонившейся над коляской с ребенком, золотую цепочку стоимостью около 30 тыс. рублей, а затем скрылся.

Через пару дней он совершил новое ограбление. Около обеда проследовал за незнакомой женщиной в сторону ее дома на ул. Победы, 38, на лестничной площадке подкрался сзади и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном "Иисус Христос" за 129 тыс. рублей.

Останавливаться злоумышленник не собирался и в начале сентября на аллее около дома №19 по ул. Юбилейной подкрался сзади к молодой женщине, которая наклонилась над коляской с ребенком, и рывком сорвал с шеи золотую цепочку с золотым крестиком стоимостью 106 тыс. рублей.

Спустя три дня он догнал незнакомую женщину на аллее между школой №69 и детским садом №186 на ул. 40 лет Победы, у которой одновременно вырвал из мочек обоих ушей золотые серьги стоимостью 58 тыс. рублей. 

После того как деньги, вырученные за награбленные золотые изделия, иссякли, обвиняемый вновь напал на незнакомку. Она в обеденный перерыв шла около дома №17 по бульвару Туполева и, когда она поравнялась с грабителем, он внезапно со спины подбежал к ней, обеими руками одновременно схватил золотые серьги на ней. Рывком грабитель смог сорвать одну сережку за 16 тыс. рублей. При этом он порвал женщине мочку правого уха.

"Золотые изделия, похищенные у потерпевших, обвиняемый продавал на мини-рынках случайным людям за небольшие суммы, поскольку испытывал финансовые затруднения, не имел работы. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен, ими заявлены исковые требования", - отмечается в сообщении прокуратуры Автозаводского района.

В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

