Тольяттинец, срывавший на улице с женщин золотые украшения, предстанет перед судом

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 47-летнего тольяттинца. Он обвиняется в трех преступлениях по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества" и в двух преступлениях по статье "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".
Утром 16 августа мужчина, находясь около кафе "Мираж" на ул. Мира, 88а в Тольятти, сорвал с шеи женщины, наклонившейся над коляской с ребенком, золотую цепочку стоимостью около 30 тыс. рублей, а затем скрылся.
Через пару дней он совершил новое ограбление. Около обеда проследовал за незнакомой женщиной в сторону ее дома на ул. Победы, 38, на лестничной площадке подкрался сзади и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном "Иисус Христос" за 129 тыс. рублей.
Останавливаться злоумышленник не собирался и в начале сентября на аллее около дома №19 по ул. Юбилейной подкрался сзади к молодой женщине, которая наклонилась над коляской с ребенком, и рывком сорвал с шеи золотую цепочку с золотым крестиком стоимостью 106 тыс. рублей.
Спустя три дня он догнал незнакомую женщину на аллее между школой №69 и детским садом №186 на ул. 40 лет Победы, у которой одновременно вырвал из мочек обоих ушей золотые серьги стоимостью 58 тыс. рублей.
После того как деньги, вырученные за награбленные золотые изделия, иссякли, обвиняемый вновь напал на незнакомку. Она в обеденный перерыв шла около дома №17 по бульвару Туполева и, когда она поравнялась с грабителем, он внезапно со спины подбежал к ней, обеими руками одновременно схватил золотые серьги на ней. Рывком грабитель смог сорвать одну сережку за 16 тыс. рублей. При этом он порвал женщине мочку правого уха.
"Золотые изделия, похищенные у потерпевших, обвиняемый продавал на мини-рынках случайным людям за небольшие суммы, поскольку испытывал финансовые затруднения, не имел работы. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен, ими заявлены исковые требования", - отмечается в сообщении прокуратуры Автозаводского района.
В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
