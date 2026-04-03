В Самаре суд рассмотрит дело о взятках за выдачу водительских прав иностранцам

Уголовное дело по обвинению бывшего замначальника отделения РЭО ГИБДД УМВД России по Самаре майора Вячеслава Фролова рассмотрит Кировский районный суд Самары. Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. Вторым обвиняемым проходит Румиль Шайдуллов, которому инкриминируются только взятки.

Как сообщает суд, первое судебное заседание назначено на 14 апреля.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщал, что Вячеслав Фролов, а также старший инспектор РЭО Руфия Шайдуллова и ее супруг Румиль Шайдуллов обвиняются в получении более чем 900 тыс. руб. от иностранных граждан за незаконную замену национальных водительских удостоверений на российские.

По данным сайта суда, дело Руфии Шайдуловой также поступило для рассмотрения. Оно будет слушаться отдельно. Женщина обвиняется только в превышении полномочий.

В ГУ МВД по Самарской области комментируют, что "факты противоправной деятельности двух сотрудников", были выявлены оперативниками собственной безопасности.

"В настоящее время оба сотрудника уволены из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", - отметили в полиции.