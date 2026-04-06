Атлантический циклон принесет в Самарскую область дожди и грозы

В начале рабочей недели, с приближением атлантического циклона, в Самарскую область придут дожди различной интенсивности, грозы, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 6 апреля, в Самаре переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +10…+12 °C.
7 апреля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 7…12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +13…+18 °C.
В среду, 8 апреля, в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер неустойчивый слабый, днем — юго-западный, 8…13 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, днем +10…+15 °C.
