В Самаре рассматривают дело братьев Черезовых о похищении нефти

По данным правоохранителей, опасность аферы была еще и в том, что могла возникнуть чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Кировский районный суд Самары рассматривает уголовное дело о попытке хищения нефти из криминального отвода. Согласно картотеке суда, обвиняемые - братья Александр и Евгений Черезовы,  Сергей Сидоров, Максим Попов, Александр Непомнящий, Мамикон Варосян, Алексей Борзов.

Подозреваемых задержали 21 октября 2023 года. Это произошло западнее п. Гражданский на площадке строительства ветроэлектрической установки при попытке хищения нефти из криминального отвода.

Сначала "попалась" автоцистерна марки "КАМАЗ" под управлением Борзова. Автоцистерна принадлежала ООО "Легион Сервис" и была заполнена похищенной нефтью. В отделе МВД России по Красноармейскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

31 октября в ходе сопровождения уголовного дела в Самаре на пересечении ул. Потапова и Кольцевая был задержан автомобиль Honda Accord под управлением Попова. В машине также находились Черезовы. В автомобиле обнаружили более 1,5 млн рублей, банковские карты и товарно-транспортную накладную ООО "ТНС-развитие" (Лениногорск, Республика Татарстан) на перевозку сырой нефти.

Со 2 ноября Евгений Черезов и Попов уже находились в СИЗО-1. Александр Черезов из-за медицинских показаний был помещен под домашний арест. По оперативным данным, именно Черезовы могли организовать работу группировки. Опасность деятельности группы была не только в самом факте хищения топлива, но и в том, что возникли предпосылки к возникновению ЧС техногенного характера, так как несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод влечет за собой нарушение его целостности и работоспособности.

Красноармейский районный суд уже выносил группировке обвинительный приговор. Но после рассмотрения в облсуде оно было передано в Кировский районный суд на новое рассмотрение.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

