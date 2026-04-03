Директору бетонного завода вынесли приговор за хищение 2 тысяч тонн щебня

В четверг, 2 апреля, Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор директору ООО "Волгапродбетон" Дмитрию Корпичу за хищение более 2 тыс. тонн щебня.

Как установлено судом, хищения совершались с 25 мая 2023 г. по 7 июня 2024 года. Корпич использовал для производства бетона щебень, принадлежавший другой компании. Обе организации использовали производственную площадку на ул. Заводской, д. 9.

Суд признал Корпича виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании ущерба в 5,2 млн рублей.