На Волге спасли двух рыбаков с дрейфующей льдины

В воскресенье, 5 апреля, около с. Ягодное на Волге льдина с двумя рыбаками откололась от ледового поля. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Рыбаки вышли на лед утром, а к вечеру льдина отделилась от основного массива. 51-летний и 52- летний мужчины не смогли вернуться на берег самостоятельно.

Очевидец вызвал спасателей из Поисково‑спасательного отряда Тольятти. Аэроглиссер "Север" вышел на помощь и доставил рыбаков на сушу.