На пл. Куйбышева несовершеннолетний на питбайке столкнулся с патрульным мотоциклом

В пятницу, 3 апреля, в полицию Самары от граждан поступило сообщение о том, что на площади Куйбышева несовершеннолетний управляет питбайком, при этом совершает опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На законные требования остановиться, водитель не реагировал, продолжал движение с нарушением правил безопасного управления транспортным средством. В ходе предпринятых мер по пресечению противоправных действий молодой человек, управлявший питбайком, совершил столкновение с патрульным мотоциклом.

В результате ДТП пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения.

"Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям правонарушителя и принято решение в соответствии с законодательством", — уточнили в полицейском Главке.