На трассе М‑5 "Урал" в Самарской области будет ограничено движение

В Самарской области на автомобильной дороге М-5 "Урал" будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта. Об этом предупреждает КУ "Поволжуправтодор".

На автомобильной дороге М-5 "Урал" (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) на 960 километре, где расположен железнодорожный переезд, будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта с организацией реверсивного движения.

Период ограничения с 23:00 четверга, 2 апреля, до 7:00 пятницы, 3 апреля.

Ограничение связано с работами по устранению дефектов дорожного полотна на железнодорожном переезде, которые проводит собственник сооружения.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать скоростной режим.