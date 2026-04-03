В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА

В пятницу, 3 апреля, около 10:00 в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА.

"Внимание. На территории Самарской области объявлена угроза подлета БПЛА", - написал в своем канале в Мах губернатор Вячеслав Федорищев.

О временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч в Росавиации пока не сообщали.