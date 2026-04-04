БПЛА атаковали Тольятти

Ночью на субботу, 4 апреля, украинские беспилотники атаковали Тольятти, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАХ.

Осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий. Он госпитализирован.

Также зафиксирован прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома.

"На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки. Жильцам предложены пункты временного размещения", - написал глава региона.

На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов нельзя к ним приближаться и необходимо сообщить о них по телефону 112.