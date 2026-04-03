25 граждан Узбекистана выдворены из Самарской области за нелегальное пребывание

В четверг, 2 апреля, сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области сопроводили до пункта пропуска через государственную границу 25 граждан Республики Узбекистан. Среди них - иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области без законных оснований.

Всего с начала 2026 г. таким образом на родину были отправлены 260 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Въезд в Россию для нарушителей закрыт на пять лет.