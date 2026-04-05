В Ставропольском районе полицейские преследовали юного водителя, севшего за руль мотоцикла без прав

В Ставропольском районе полицейские преследовали 17-летнего водителя, севшего за руль мотоцикла без прав, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Патрульные заметили водителя мотоцикла Honda, который при виде полицейских попытался скрыться. В ходе преследования правоохранители остановили транспортное средство нарушителя. За рулем мотоцикла оказался несовершеннолетний учащийся колледжа, житель с. Подстепки, не имеющий права управления транспортными средствами.
В отношении молодого человека собраны материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо отсутствующим обязательным страхованием гражданской ответственности), ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство).
Собранные административные материалы в отношении несовершеннолетнего водителя переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации м. р. Ставропольский для принятия мер воспитательного и административного воздействия в отношении нарушителя и его законных представителей.
Двухколесное транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Последние комментарии
