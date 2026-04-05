В ходе рейдов самарскими полицейскими пресечено более 700 нарушений в сфере миграции

В марте текущего года в ходе рейдов сотрудниками полиции во взаимодействии с органами ФСБ России пресечено более 700 нарушений в сфере миграции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во время профилактических мероприятий полицейские проверяли у иностранных граждан паспорта, миграционные карты, патенты на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство, контролировалось соблюдение режима пребывания: сроки действия документов и адреса регистрации.
Установлено 157 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Возбуждено 133 уголовных дела в сфере незаконной миграции, из которых 110 — по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
В результате оперативных мероприятий установлено и задержано лицо, находившееся в федеральном розыске за совершение преступления, принято 159 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 86 иностранцев помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.
Кроме того, во время рейда полицейские провели разъяснительную работу: иностранным гражданам и работодателям рассказали о требованиях законодательства, порядке оформления документов и последствиях нарушений.
Подобные мероприятия носят регулярный характер и направлены не только на оперативное реагирование, но и на профилактику нарушений.
Последние комментарии
