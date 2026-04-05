Прокуратура организовала проверку по факту пожара в доме в пос. Управленческий

Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства, а также проверку соблюдения жилищных прав граждан после пожара в жилом доме в пос. Управленческий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 5 апреля в доме №7 по ул. 8 Марта произошел пожар на общей площади 400 кв. метров. Данный дом в 2023 г. признан аварийным и подлежащим сносу.
Жильцы дома эвакуированы, одному из них потребовалась медицинская помощь.
Всем гражданам предложено расположиться в пунктах временного размещения.
Причины возгорания будут установлены по результатам пожаро-технической экспертизы.
По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !