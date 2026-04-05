В Самаре на пожаре в жилом доме пострадал мужчина

В воскресенье, 5 апреля, в 05:16 в Самаре в п. Управленческий произошел пожар в жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о возгорании в доме №7 по ул. 8 Марта поступила дежурному в 05:16. На месте вызова горело два этажа с выходом на кровлю на площади 400 кв. метров.
В 6:21 огонь удалось локализовать. Для тушения пожара привлечены 99 специалистов и 29 единиц техники.
Погибших нет, пострадал 47-летний мужчина, госпитализирован. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек, эвакуировано 11 человек.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !