В Самаре на пожаре в жилом доме пострадал мужчина

В воскресенье, 5 апреля, в 05:16 в Самаре в п. Управленческий произошел пожар в жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании в доме №7 по ул. 8 Марта поступила дежурному в 05:16. На месте вызова горело два этажа с выходом на кровлю на площади 400 кв. метров.

В 6:21 огонь удалось локализовать. Для тушения пожара привлечены 99 специалистов и 29 единиц техники.

Погибших нет, пострадал 47-летний мужчина, госпитализирован. Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек, эвакуировано 11 человек.