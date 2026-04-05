Несовершеннолетний мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Тольятти

В Комсомольском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием мотоцикла, на котором передвигались двое несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В субботу, 4 апреля, в 16:35 в районе дома № 7 на ул. Высоковольтная автомобиль ГАЗ-3796 столкнулся с мотоциклом Avantis под управлением 15-летнего подростка.
В результате происшедшего пострадал водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, у мотоцикла отсутствовал регистрационный знак, а его водитель не имел права управления транспортным средством.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!