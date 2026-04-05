Несовершеннолетний мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Тольятти

В Комсомольском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием мотоцикла, на котором передвигались двое несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В субботу, 4 апреля, в 16:35 в районе дома № 7 на ул. Высоковольтная автомобиль ГАЗ-3796 столкнулся с мотоциклом Avantis под управлением 15-летнего подростка.

В результате происшедшего пострадал водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, у мотоцикла отсутствовал регистрационный знак, а его водитель не имел права управления транспортным средством.