В Самаре произошло ДТП с участием кареты скорой помощи

В понедельник, 6 апреля, в Самаре в 07:33 на пересечении ул. Советской Армии и Карла Маркса произошло столкновение автомобиля ГАЗ "Скорая помощь" и легковой Renault Logan.

В результате аварии пострадавший из машины скорой помощи доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция выясняет обстоятельства.