Женщина съехала в кювет на незарегистрированном квадроцикле и попала в больницу

В воскресенье, 29 марта, на лесной дороге в Ставропольском районе произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщает пресс‑служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 26‑летняя женщина управляла незарегистрированным квадроциклом CF MOTO GOES. Двигаясь со стороны Зеленовки в направлении Федоровки, она не справилась с управлением, квадроцикл съехал в кювет и врезался в дерево.

Женщина была госпитализирована, а ее 31-летнему пассажиру было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.