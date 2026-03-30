В 2025 г. в ДТП на территории региона погибло 298 человек

В Самарской области за 2025 г. в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 298 человек, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в отчете о деятельности регионального ГУ МВД.
Всего на территории области за минувший год зарегистрировано 3328 ДТП с погибшими и пострадавшими. Из них по вине водителей с признаками опьянения 252 ДТП, в которых погибли 74 человека и ранены 364.
Дети стали участниками 493 дорожных аварий, семь несовершеннолетних погибли, 550 получили травмы. Отмечается, что смертельных ДТП с участием детей за год стало на 46,2% меньше.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!