В 2025 г. в ДТП на территории региона погибло 298 человек

В Самарской области за 2025 г. в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 298 человек, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в отчете о деятельности регионального ГУ МВД.

Всего на территории области за минувший год зарегистрировано 3328 ДТП с погибшими и пострадавшими. Из них по вине водителей с признаками опьянения 252 ДТП, в которых погибли 74 человека и ранены 364.

Дети стали участниками 493 дорожных аварий, семь несовершеннолетних погибли, 550 получили травмы. Отмечается, что смертельных ДТП с участием детей за год стало на 46,2% меньше.