"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре Первый канал показал историю ветерана СВО Сергея Алексеева и его спектакля "Серегина война" Паром "Окский‑35" выйдет на маршрут Самара - Рождествено до 12 апреля Погиб боец из Самары, получивший премию за книгу об СВО Иван Носков: "Современный ремонт дороги - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы"

Общество

Первый канал показал историю ветерана СВО Сергея Алексеева и его спектакля "Серегина война"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К трехлетию Государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по указу президента РФ от 3 апреля 2023 г., героем программы "Время" на Первом канале стал ветеран специальной военной операции, советник министра культуры, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", созданной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Сергей Алексеев. В эфире федерального канала он рассказал о своем боевом пути, о литературном творчестве и уникальной театральной постановке "Серегина война", которая уже вызвала огромный резонанс у зрителей.

Сюжет Первого канала познакомил миллионную аудиторию с историей создания пронзительного спектакля, посвященного героизму и судьбам защитников Донбасса. "Серегина война" - это совместный проект самарского филиала фонда "Защитники Отечества", регионального Министерства культуры и Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи "Центр Плотниковых".

Уникальность постановки в том, что авторами пьесы выступили сами ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов. В основу спектакля легли реальные события и стихи из третьего сборника "Честь наивысшая - носить русский мундир!" под редакцией Захара Прилепина, созданного при поддержке и содействии филиала фонда. Это история о любви, стойкости и мужестве, увиденная глазами тех, кто держал оружие в руках.

В эфире федерального телеканала Сергей Алексеев поделился эмоциями от премьеры, которая состоялась при полном зале. Самым ценным откликом для него стало признание зрителей-ветеранов.
"Я пригласил на премьеру ветеранов и членов их семей. После спектакля ко мне подошел один из бойцов и попросил разрешения прийти с сыном еще раз на постановку… Это дорогого стоит", - рассказал Сергей Алексеев в интервью Первому каналу.

Актерам выпускного курса Самарского института культуры удалось с документальной точностью передать правду о событиях на Донбассе. Постановка создана под руководством Елены Лазаревой, заслуженной артистки РФ, народной артистки Самарской области, доцента, заведующей кафедрой актерского искусства и сценической речи СГИК, актрисы САТД им. М.Горького, а также Натальи Заварницыной - декана театрального факультета, кандидата филологических наук, руководителя учебного театра "Дирижабль".

В беседе ветеран рассказал о тронувшем его до слез письме от школьника, которое получил, находясь в зоне СВО, и которое бережно хранит до сих пор как символ связи фронта с тылом.

Кроме того, Сергей Алексеев поделился планами о развитии музыкально-инструментального ансамбля "Zа Отечество", призванного стать новым этапом в культурно-досуговой социализации ветеранов и членов их семей.

За три года работы фонд "Защитники Отечества" сформировал комплексную систему поддержки ветеранов, их семей и родных погибших героев, охватывающую, в том числе, и культурно-досуговую деятельность.

Подробности - в сюжете Первого канала и на новостных ресурсах филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

