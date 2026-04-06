Первый канал показал историю ветерана СВО Сергея Алексеева и его спектакля "Серегина война"

К трехлетию Государственного фонда "Защитники Отечества", созданного по указу президента РФ от 3 апреля 2023 г., героем программы "Время" на Первом канале стал ветеран специальной военной операции, советник министра культуры, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", созданной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Сергей Алексеев. В эфире федерального канала он рассказал о своем боевом пути, о литературном творчестве и уникальной театральной постановке "Серегина война", которая уже вызвала огромный резонанс у зрителей.

Сюжет Первого канала познакомил миллионную аудиторию с историей создания пронзительного спектакля, посвященного героизму и судьбам защитников Донбасса. "Серегина война" - это совместный проект самарского филиала фонда "Защитники Отечества", регионального Министерства культуры и Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи "Центр Плотниковых".

Уникальность постановки в том, что авторами пьесы выступили сами ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов. В основу спектакля легли реальные события и стихи из третьего сборника "Честь наивысшая - носить русский мундир!" под редакцией Захара Прилепина, созданного при поддержке и содействии филиала фонда. Это история о любви, стойкости и мужестве, увиденная глазами тех, кто держал оружие в руках.

В эфире федерального телеканала Сергей Алексеев поделился эмоциями от премьеры, которая состоялась при полном зале. Самым ценным откликом для него стало признание зрителей-ветеранов.

"Я пригласил на премьеру ветеранов и членов их семей. После спектакля ко мне подошел один из бойцов и попросил разрешения прийти с сыном еще раз на постановку… Это дорогого стоит", - рассказал Сергей Алексеев в интервью Первому каналу.

Актерам выпускного курса Самарского института культуры удалось с документальной точностью передать правду о событиях на Донбассе. Постановка создана под руководством Елены Лазаревой, заслуженной артистки РФ, народной артистки Самарской области, доцента, заведующей кафедрой актерского искусства и сценической речи СГИК, актрисы САТД им. М.Горького, а также Натальи Заварницыной - декана театрального факультета, кандидата филологических наук, руководителя учебного театра "Дирижабль".

В беседе ветеран рассказал о тронувшем его до слез письме от школьника, которое получил, находясь в зоне СВО, и которое бережно хранит до сих пор как символ связи фронта с тылом.

Кроме того, Сергей Алексеев поделился планами о развитии музыкально-инструментального ансамбля "Zа Отечество", призванного стать новым этапом в культурно-досуговой социализации ветеранов и членов их семей.

За три года работы фонд "Защитники Отечества" сформировал комплексную систему поддержки ветеранов, их семей и родных погибших героев, охватывающую, в том числе, и культурно-досуговую деятельность.

