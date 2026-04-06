На Авито Авто изучили, какие модели выбирают россияне, планирующие покупку нового авто

В качестве альтернативы новым автомобилям россияне чаще всего рассматривают другие новые модели, доступные за аналогичный бюджет. Исключением стал сегмент самых доступных автомобилей до 1,5 млн рублей. Но в целом, среди тех, кто в первую очередь ищет новый автомобиль, 42% готовы выбирать исключительно среди новых машин, не обращая внимания на предложения авто с пробегом.

Эксперты Авито Авто проанализировали самые популярные автомобили в разных ценовых сегментах и выяснили, какие альтернативы пользователи рассматривают в аналогичном бюджете.

На ряду с LADA Granta (средняя цена — 1,15 млн руб.) пользователи в первую очередь рассматривают предложения на вторичном рынке. Здесь в числе наиболее востребованных — LADA Priora (средняя цена 347 тыс. руб.), LADA Vesta (1 млн руб.), LADA Kalina (300 тыс. руб.), а также корейские автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio (1 млн руб. каждый).

Среди новых автомобилей за сопоставимый бюджет пользователи чаще всего рассматривают другие модели LADA — внедорожник LADA Niva Legend (1,2 млн руб.), а также модификации Granta с повышенной проходимостью — LADA Granta Cross (1,2 млн руб.) и LADA Granta Active Cross (1,3 млн руб.). Часть пользователей рассматривает самые доступные варианты на рынке — компактные электромобили Eonyx M2 (900 тыс. руб.) и Eonyx Profi Pickup (800 тыс. руб.).

В качестве альтернативы HAVAL Jolion (2,6 млн руб.) пользователи рассматривают новые автомобили сопоставимого класса — прежде всего HAVAL M6 (средняя цена 2,2 млн руб.). Однако потенциальные покупатели не исключают возможность приобрести более компактные и доступные модели, например, LADA Vesta (1,8 млн руб.), Chery Tiggo 4 (2,3 млн руб.) или Belgee X50 (2,6 млн руб.). Другой популярный вариант — HAVAL H3 (3 млн руб.).

На вторичном рынке в этом же бюджете пользователи обращают внимание на ряд популярных моделей — среди них Toyota Camry (2 млн руб.), Kia Sportage (1,7 млн руб.), Toyota RAV4 (2,1 млн руб.), Hyundai Creta (1,7 млн руб.) и Volkswagen Tiguan (1,9 млн руб.). При этом интерес к таким вариантам заметно ниже, чем к новым альтернативам": например, доля пользователей, рассматривающих Toyota Camry или Kia Sportage, в четыре раза меньше, чем у HAVAL M6.

В качестве самой популярной альтернативы Geely Monjaro (4,9 млн руб.) пользователи рассматривают соразмерный Geely Atlas (средняя цена 3,9 млн руб.). Далее следуют большой GAC GS8 (4,7 млн руб.), Jetour T2 (4,3 млн руб.), HAVAL F7 (3,3 млн руб.) и Chery Tiggo 9 (4,5 млн руб.). В рамках аналогичного бюджета часть покупателей изучает автомобили с пробегом: Toyota Land Cruiser Prado (3,5 млн руб.), BMW X5 (4,1 млн руб.), Toyota Land Cruiser (4,7 млн руб.), Lexus RX (3,4 млн руб.) и Toyota Highlander (3,4 млн руб.).

Среди альтернатив Voyah Free (6,5 млн руб.) пользователи примерно в равной степени рассматривают как новые автомобили, так и варианты с пробегом. Среди новых авто чаще всего интересуются EXEED Exlantix ET (средняя цена 6,8 млн руб.), Li Auto L6 (6,4 млн руб.), Voyah Passion (5,7 млн руб.), Tank 400 (6 млн руб.) и EXEED VX (5,8 млн руб.). Среди автомобилей с пробегом внимание покупателей привлекают Li Auto L7 (6 млн руб.), Zeekr 001 (5,2 млн руб.), Mercedes-Benz GLE-класс (6,4 млн руб.), Li Auto L9 (6,7 млн руб.) и Land Rover Range Rover (6,6 млн руб.).

Наряду с Tank 500 (средняя цена 8 млн руб.) пользователи изучают альтернативные предложения среди новых автомобилей. Наиболее популярной альтернативой стал Tank 700 (11 млн руб.) — доля пользователей, выбирающих эту модель, в два раза выше, чем у остальных вариантов. Далее следуют Li Auto L7 (7,9 млн руб.), Li Auto L9 (9 млн руб.), Zeekr 9X (12,9 млн руб.) и Voyah Dream (8,7 млн руб.). На вторичном рынке интерес сосредоточен на автомобилях премиальных брендов: Lexus LX (7,6 млн руб.), Mercedes-Benz V-класс (8,5 млн руб.), Mercedes-Benz G-класс (7,5 млн руб.), Mercedes-Benz GLS-класс (8,6 млн руб.) и Mercedes-Benz G-класс AMG (18,2 млн руб.).