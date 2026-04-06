Иван Носков: "Современный ремонт дороги - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы" Жители десяти домов Самары и Сызрани перешли на прямые договоры с "Т Плюс" "Газпром межрегионгаз Самара" объявляет о старте в апреле платежного предложения по оплате долгов за газ без пеней "Т Плюс" проведёт температурные испытания тепловых сетей в Самаре В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026"

Иван Носков: "Современный ремонт дороги - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
4 апреля глава города Самары Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий. Вместе с депутатом Самарской губернской думы Романом Балтером и представителями дорожных служб они проверили состояние ряда дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, а также ход ремонта улицы Владимирской, соединяющей Ленинский и Железнодорожный районы. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" там завершено фрезерование изношенного покрытия автодороги, ресурсоснабжающие компании приступили к ремонту смотровых люков и ливневых колодцев.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Современный ремонт дорог - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы. Национальный проект "Инфраструктура для жизни" предоставляет такую возможность, поэтому 37 наиболее значимых дорожных объектов в этом году включены в план работ по нацпроекту. На улице Владимирской пока есть сложность с тротуарами - некоторые торговые объекты выступают на пешеходную зону и мешают жителям. Все торговые точки работают на законных основаниях, это уже проверено, но многие с 1990-х годов не меняли внешнего вида, так что морально и физически устарели. Поэтому с предпринимателями будем встречаться и находить компромисс, чтобы и пешеходам было удобно, и улица не выглядела неряшливой, и предприниматели могли на законных основаниях продолжать свою деятельность", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Особое внимание уделили обсуждению планов озеленения газонов вдоль дороги, ремонту существующих тротуаров и строительству новых, организации парковочных карманов, а также взаимодействию при ремонте дороги с ресурсоснабжающими организациями. До начала укладки асфальта на всех дорогах ресурсоснабжающие организации должны провести инвентаризацию своих коммуникаций и подготовить колодцы к ремонту люков силами дорожных служб. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейших вскрытий на отремонтированных объектах.

"Большое внимание уделили нестационарным торговым объектам, поговорили с предпринимателями. Эти киоски стоят с девяностых годов, их внешний облик не менялся. Мы с вами живем в 2026-м, когда требования сильно изменились, и понимаем, что Самара должна соответствовать статусу крупного российского города. Предприниматели тоже понимают, что это необходимо. В ближайшие две недели будет представлен план того, как будут выглядеть фасады торговых точек. Проследим, чтобы были ликвидированы стихийные парковки, а молодые мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями смогли ходить и ездить по тротуарам. Важно на примере улицы Владимирской показать, как нацпроект "Инфраструктура для жизни" реально преображает внешний вид города и создает доступную среду для всех горожан", - отметил депутат Самарской губернской думы VII созыва, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.

Также в ходе рабочего объезда проверили участок улицы Льва Толстого, в прошлом году отремонтированной от улицы Максима Горького до улицы Агибалова по профильному нацпроекту. В районе пересечения с улицей Братьев Коростелевых специалистами мобильной дорожной лаборатории были обнаружены локальные просадки дорожного полотна, дефекты рядом с колодцами. Дорожный объект находится на пятилетней гарантии до 2030 года. В текущем сезоне подрядчика обязуют устранить недостатки за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов (в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда") и государственных программ РФ.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

