Иван Носков: "Современный ремонт дороги - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы"

4 апреля глава города Самары Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий. Вместе с депутатом Самарской губернской думы Романом Балтером и представителями дорожных служб они проверили состояние ряда дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, а также ход ремонта улицы Владимирской, соединяющей Ленинский и Железнодорожный районы. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" там завершено фрезерование изношенного покрытия автодороги, ресурсоснабжающие компании приступили к ремонту смотровых люков и ливневых колодцев.

"Современный ремонт дорог - это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы. Национальный проект "Инфраструктура для жизни" предоставляет такую возможность, поэтому 37 наиболее значимых дорожных объектов в этом году включены в план работ по нацпроекту. На улице Владимирской пока есть сложность с тротуарами - некоторые торговые объекты выступают на пешеходную зону и мешают жителям. Все торговые точки работают на законных основаниях, это уже проверено, но многие с 1990-х годов не меняли внешнего вида, так что морально и физически устарели. Поэтому с предпринимателями будем встречаться и находить компромисс, чтобы и пешеходам было удобно, и улица не выглядела неряшливой, и предприниматели могли на законных основаниях продолжать свою деятельность", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Особое внимание уделили обсуждению планов озеленения газонов вдоль дороги, ремонту существующих тротуаров и строительству новых, организации парковочных карманов, а также взаимодействию при ремонте дороги с ресурсоснабжающими организациями. До начала укладки асфальта на всех дорогах ресурсоснабжающие организации должны провести инвентаризацию своих коммуникаций и подготовить колодцы к ремонту люков силами дорожных служб. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейших вскрытий на отремонтированных объектах.

"Большое внимание уделили нестационарным торговым объектам, поговорили с предпринимателями. Эти киоски стоят с девяностых годов, их внешний облик не менялся. Мы с вами живем в 2026-м, когда требования сильно изменились, и понимаем, что Самара должна соответствовать статусу крупного российского города. Предприниматели тоже понимают, что это необходимо. В ближайшие две недели будет представлен план того, как будут выглядеть фасады торговых точек. Проследим, чтобы были ликвидированы стихийные парковки, а молодые мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями смогли ходить и ездить по тротуарам. Важно на примере улицы Владимирской показать, как нацпроект "Инфраструктура для жизни" реально преображает внешний вид города и создает доступную среду для всех горожан", - отметил депутат Самарской губернской думы VII созыва, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Роман Балтер.

Также в ходе рабочего объезда проверили участок улицы Льва Толстого, в прошлом году отремонтированной от улицы Максима Горького до улицы Агибалова по профильному нацпроекту. В районе пересечения с улицей Братьев Коростелевых специалистами мобильной дорожной лаборатории были обнаружены локальные просадки дорожного полотна, дефекты рядом с колодцами. Дорожный объект находится на пятилетней гарантии до 2030 года. В текущем сезоне подрядчика обязуют устранить недостатки за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов (в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда") и государственных программ РФ.