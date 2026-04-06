Депутат Милеев добивается расширения парковки у онкоцентра в Самаре

В Самаре разгорелась дискуссия вокруг ситуации с парковкой у областного онкологического диспансера. Тема получила широкий общественный резонанс и была вынесена на рабочее совещание с участием представителей профильных министерств, администрации Самары и депутатского корпуса.

Инициатором обсуждения выступил Александр Милеев. По его словам, вопрос был поднят после многочисленных обращений жителей региона.

В онкодиспансер ежедневно приезжают пациенты со всей Самарской области - на обследование, химиотерапию и госпитализацию. При этом, как отмечают пациенты и их родственники, поиск парковочного места зачастую превращается в отдельную проблему.

"Люди, которые приезжают на лечение сами или привозят тяжелобольных родственников, вынуждены кружить по району в поисках места. Обстановка и так тяжелая, а дополнительный стресс с парковкой только усугубляет ситуацию", - отметил депутат.

Он направил в профильные ведомства предложение о строительстве многоуровневой парковки на 200 машиномест. Однако в минстрое ответили, что парковку строить нецелесообразно, поскольку у жителей сельских населенных пунктов могут отсутствовать навыки пользования многоуровневыми парковками.

После публикации ответа тема активно обсуждалась в социальных сетях. В комментариях пользователи делятся личным опытом и описывают ситуацию в районе онкоцентра. Так, один из пользователей пишет: "Я живу рядом, на 8-й просеке. Днем по Солнечной проехать к повороту очень сложно - машины стоят в три ряда около онкоцентра. Люди с тяжелым заболеванием проходят круги ада, чтобы просто попасть в больницу".

Люди отмечают, что проблема остается нерешенной на протяжении многих лет: "Еще в 2015 г., когда мою маму положили в эту клинику, парковка была острой проблемой. Сейчас 2026 г., а воз и ныне там".

Отдельно пользователи обращают внимание на работу эвакуаторов в условиях дефицита мест: "Представляю, что должен испытать человек, который приехал на лечение, провел там почти сутки, а вечером не обнаружил своего автомобиля".

3 апреля вопрос был рассмотрен на рабочем совещании в губернской думе. В обсуждении приняли участие представители министерства здравоохранения, министерства строительства, а также администрации Самары.

Согласно представленным данным, текущая инфраструктура не соответствует фактической нагрузке. В настоящее время возле диспансера предусмотрено 119 парковочных мест, в том числе 18 - для людей с инвалидностью. При этом, как сообщили представители минздрава, суточная посещаемость учреждения может превышать тысячу человек. "119 парковочных мест - это недостаточно для того количества пациентов", - подтвердили в ведомстве.

В ходе обсуждения также прозвучало, что значительная часть посетителей приезжает на госпитализацию. "Как минимум 170 человек в день поступает на госпитализацию. Их привозят родственники, которым необходимо где-то оставить автомобиль", - отмечалось на совещании.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин привел личный пример: "Я отвозил туда тещу - ее процедура заняла пять часов. Пришлось высадить у входа, а самому искать место далеко от больницы. Другого родственника привозили из района: с утра до вечера искали, где оставить машину. Это дополнительный стресс для людей, которые и так находятся в сложной ситуации".

Врио министра строительства Александр Фомин в ходе обсуждения предположил, что часть проблемы может быть связана с нежеланием граждан пользоваться платными парковками. "Может быть, вопрос в том, что люди не хотят пользоваться платными стоянками", - отметил он. С такой позицией не согласился Александр Милеев. "Когда речь идет об онкологии, нельзя ставить вопрос в плоскость "платно или бесплатно". Болезнь не выбирает кошелька", - подчеркнул депутат.

После обсуждения стороны фактически признали наличие проблемы и необходимость ее решения. "Главный итог - противников строительства парковки нет. Мы преодолели этап отписок: теперь все стороны признают, что объект необходим", - заявил Милеев.

Было решено, что профильные службы проработают технические параметры возможного участка, включая вопросы собственности и инженерных коммуникаций.

"Минстрой ранее ответил, что подходящей земли нет. Я запросил у администрации информацию о собственниках участков рядом с диспансером. Там есть земельный участок, находящийся в собственности Самарской области, - хороший участок, где прекрасно можно разместить многоуровневый паркинг", - отметил Александр Милеев. Он подчеркнул, что намерен продолжить работу по этому вопросу и добиваться конкретных решений.

По его словам, в случае необходимости депутаты готовы выйти с дополнительными инициативами, включая обращение к губернатору региона для решения вопроса финансирования проекта.