В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли

В пятницу, 3 апреля, в Самарской области работает заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

В рамках программы состоялись двусторонняя встреча с губернатором Вячеславом Федорищевым, а также совместное совещание по цифровой повестке. В нем приняли участие члены регионального правительства и руководители профильных учреждений. Ключевой темой стали развитие отрасли ИT и внедрение современных цифровых решений в регионе.

Открывая совещание, Дмитрий Григоренко напомнил: каждый субъект Российской Федерации утверждает ежегодную региональную программу цифровой трансформации. Такая программа действует и в Самарской области.

"Самарская область - один из регионов, где активно развивается ИТ-отрасль. Суммарная выручка местных ИТ-компаний ежегодно растет на 12% в среднем. В первую очередь такому росту способствует комплексная система развития, которая выстроена в субъекте. Она включает в себя не только региональные меры поддержки действующих организаций, но и мощную базу для подготовки цифровых кадров в высших учебных заведениях Самарской области, а также экономически выгодные условия для запуска стартапов. Такой подход доказал свою эффективность, и может быть масштабирован на другие регионы", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

В свою очередь, глава региона отметил, что высокие результаты ИТ-отрасли в Самарской области обусловлены наличием сильных вузов, профильных центров, передовых научных школ. "Работает институт искусственного интеллекта, который позволяет молодым людям получать самые передовые знания и внедрять их в производство, - пояснил Вячеслав Федорищев. - правительство Самарской области подготовило отдельную программу по внедрению ИТ-технологий на промышленных предприятиях. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность зависит от производительности труда, и от того, насколько быстро и адекватно мы реагируем на то, что уже делают наши конкуренты на мировом рынке".

Напомним, по данным ежегодного рейтинга ассоциации РУССОФТ регион стабильно находится в группе топ-7 по качеству и объему производимого разработчиками программного обеспечения. Самарские компании создают востребованные как на российском, так и зарубежных рынках программные продукты.

В ходе совещания Дмитрий Григоренко обозначил ряд первоочередных задач цифровой трансформации: работа с данными, цифровые государственные услуги, внедрение технологий искусственного интеллекта и обеспечение кибербезопасности. В частности, он подчеркнул необходимость объединения отдельных государственных услуг в "жизненные ситуации", их перевода в проактивный режим. По словам вице-премьера, такой подход минимум на треть сокращает объем информации, которую гражданин должен предоставлять, на столько же повышает скорость оказания услуги и кардинально, в лучшую сторону, меняет отношение людей к сервису.

Еще одна задача - максимальное внедрение цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Отметим, по результатам исследования Минцифры России и института развития информационного общества, Самарская область входит в число 27 субъектов - лидеров по использованию технологий искусственного интеллекта.

По словам губернатора, в регионе выделено несколько ключевых отраслей для цифровой трансформации. В первую очередь это отрасль беспилотных авиационных систем. В качестве примера Вячеслав Федорищев привел сельское хозяйство, где в прошлом году порядка 200 тыс. гектаров было обработано с применением БПЛА. Отдельно глава региона остановился на внедрении цифровых решений в работу госорганов. Так, было отмечено, что в настоящее время около половины действующих мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей предоставляется полностью "бесшовно" в цифровом виде.

Особый акцент был сделан и на широком спектре мер поддержки ИТ-отрасли. Помимо федеральных, в регионе действуют и собственные меры поддержки ИТ-специалистов. В частности, сотрудникам аккредитованных организаций предоставляется компенсация расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечным кредитам.

Как отметил Дмитрий Григоренко, это не только привлекает специалистов в Самарскую область, но и дает эффекты, в том числе и в виде роста выручки, и рабочих мест.

В настоящее время в регионе работает более 1,5 тыс. ИТ-компаний, в отрасли занято свыше 8 тыс. человек. При этом созданы все условия для роста сферы. Благоприятная среда обеспечивается высоким уровнем подготовки выпускников вузов, значительным числом вакансий, широкой экосистемой профессиональных мероприятий для специалистов - от конференций до летних лагерей.

Участники также высоко оценили созданную в регионе инфраструктуру для развития ИТ-бизнеса. Дмитрий Григоренко особо акцентировал внимание на технопарке "Жигулевская долина" - одном из крупнейших в сфере высоких технологий в России, где предусмотрены специальные условия для технологических предпринимателей: поддержка стартапов, акселерационные программы, лаборатории и собственный центр обработки данных. По его словам, многие проекты, в том числе уже реализованные в технопарке, достойны копирования и масштабирования.

В ходе совещания с докладом о результатах внедрения цифровых технологий в Самарской области выступил заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов. Были представлены ИT-системы и решения, реализованные в регионе. Также участники поделились опытом использования федеральных кейсов в интересах Самарской области.

Ожидается, что в ходе рабочей поездки вице-премьер посетит технопарк "Жигулевская долина", ООО "Транспорт будущего", АО "АВТОВАЗ", Самарский Главпочтамт АО "Почта России" и сельскую почту в Волжском районе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волжского района.