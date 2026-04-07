Жителя Шенталинского района заподозрили в незаконном получении пенсии по инвалидности на протяжении 11 лет

Исаклинский районный суд рассмотрит дело 62-летнего жителя пос. Большая Тархановка Шенталинского района, которого обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, мужчина на основании предоставленных фиктивных документов о состоянии здоровья незаконно получил статус инвалида, в связи с чем в период с октября 2014 г. по февраль 2026 г. получал страховую пенсию по инвалидности, а также был обеспечен путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации.
В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб бюджету на сумму более 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
С целью возмещения причиненного материального ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, прокурор также приобщил к материалам уголовного дела гражданский иск.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???