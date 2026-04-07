Жителя Шенталинского района заподозрили в незаконном получении пенсии по инвалидности на протяжении 11 лет

Исаклинский районный суд рассмотрит дело 62-летнего жителя пос. Большая Тархановка Шенталинского района, которого обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина на основании предоставленных фиктивных документов о состоянии здоровья незаконно получил статус инвалида, в связи с чем в период с октября 2014 г. по февраль 2026 г. получал страховую пенсию по инвалидности, а также был обеспечен путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации.

В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб бюджету на сумму более 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

С целью возмещения причиненного материального ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, прокурор также приобщил к материалам уголовного дела гражданский иск.